Нападающий "Зенита" высказался о конкуренции с Соболевым

Фото: ФК "Зенит"

- В любом случае, находимся мы вместе на поле или нет, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, мощнее, может бороться за мяч. Мне кажется, мы хорошо дополняем друг друга. Но самое главное, чтобы побеждал " Зенит ", - передаёт слова Аугусто "Советский спорт"

Футболист также отметил, что его сильной стороной является игра на скорости и открывания в свободные зоны, благодаря чему он способен дополнять Соболева на поле.Фелипе Аугусто присоединился к "Зениту" нынешним летом, перейдя из "Трабзонспора". Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В прошлом сезоне российский форвард провёл 28 матчей, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.В первом туре нового сезона РПЛ "Зенит" 25 июля на выезде встретится с "Акроном".