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Нападающий "Зенита" высказался о конкуренции с Соболевым

Нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто рассказал, как относится к конкуренции с Александром Соболевым за место в основном составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
- В любом случае, находимся мы вместе на поле или нет, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, мощнее, может бороться за мяч. Мне кажется, мы хорошо дополняем друг друга. Но самое главное, чтобы побеждал "Зенит", - передаёт слова Аугусто "Советский спорт".


Футболист также отметил, что его сильной стороной является игра на скорости и открывания в свободные зоны, благодаря чему он способен дополнять Соболева на поле.

Фелипе Аугусто присоединился к "Зениту" нынешним летом, перейдя из "Трабзонспора". Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В прошлом сезоне российский форвард провёл 28 матчей, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

В первом туре нового сезона РПЛ "Зенит" 25 июля на выезде встретится с "Акроном".

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