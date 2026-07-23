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Агент Батракова: предложение будет рассматриваться только от большого клуба

Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, при каких условиях молодой футболист может продолжить карьеру за пределами России.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам агента, приоритетом для игрока является не сам факт отъезда в зарубежный чемпионат, а уровень клуба, который проявит к нему интерес.

- Всё будет зависеть от того, какие будут предложения. Понятно, что Алексей не планирует размениваться на абы какой клуб. У него нет цели любой ценой уехать. Поэтому будет рассматриваться только предложение от большого клуба, - приводит слова Кузьмичёва "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что этим летом интерес к хавбеку проявлял "ПСЖ", однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2025/26 Батраков провёл 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 13 мячей и записал на свой счёт 10 ассистов на партнёров.

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