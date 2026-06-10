Жирков поделился впечатлениями от работы в "Динамо": было тяжеловато во всё это окунуться

- Сначала было тяжеловато во всё это окунуться. Всё в первый раз, тем более в такой команде.
Где-то в середине привыкли, отлично работали. Очень остался доволен опытом, - приводит слова Жиркова "Чемпионат".
Напомним, что в декабре 2025 года московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, в его штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. По окончании сезона-2025/26 бело-голубые объявили об уходе Гусева в связи с истечением контракта, также тренерский штаб столичного клуба покинули Жирков и Шаронов. Новым наставником "Динамо" стал Сандро Шварц, который работал в клубе с 2020 по 2022 год.