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Жирков поделился впечатлениями от работы в "Динамо": было тяжеловато во всё это окунуться

Юрий Жирков рассказал о своих впечатлениях от работы в тренерском штабе "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Жиркова, ему было тяжело окунуться в работу тренером, но затем он привык.

- Сначала было тяжеловато во всё это окунуться. Всё в первый раз, тем более в такой команде.

Где-то в середине привыкли, отлично работали. Очень остался доволен опытом, - приводит слова Жиркова "Чемпионат".

Напомним, что в декабре 2025 года московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, в его штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. По окончании сезона-2025/26 бело-голубые объявили об уходе Гусева в связи с истечением контракта, также тренерский штаб столичного клуба покинули Жирков и Шаронов. Новым наставником "Динамо" стал Сандро Шварц, который работал в клубе с 2020 по 2022 год.

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