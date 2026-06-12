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Шнякин пошутил над удалением игрока "Локомотива" на ЧМ-2026
Сегодня, 02:17
Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на красную карточку защитника сборной Мексики и "
Локомотива
" Сесара Монтеса в матче открытия чемпионата мира 2026 года против ЮАР.
Фото: Getty Images
Футболист был удалён на второй компенсированной ко второму тайму минуте. После игры Шнякин с юмором прокомментировал этот эпизод в своём телеграм-канале.
Комментатор вспомнил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.
- Сейчас шутка для болельщиков "
Локомотива
"... А вот Галактионов бы заменил до красной!!! Наверное. Чемпионат мира по удалениям блестяще стартовал, - написал Шнякин.
Напомним, встреча завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0. При этом арбитр трижды показал красную карточку.
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Дмитрий Шнякин
Сесар Монтес
Сборная Мексики
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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