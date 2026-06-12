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Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Шнякин пошутил над удалением игрока "Локомотива" на ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на красную карточку защитника сборной Мексики и "Локомотива" Сесара Монтеса в матче открытия чемпионата мира 2026 года против ЮАР.
Фото: Getty Images
Футболист был удалён на второй компенсированной ко второму тайму минуте. После игры Шнякин с юмором прокомментировал этот эпизод в своём телеграм-канале.

Комментатор вспомнил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

- Сейчас шутка для болельщиков "Локомотива"... А вот Галактионов бы заменил до красной!!! Наверное. Чемпионат мира по удалениям блестяще стартовал, - написал Шнякин.

Напомним, встреча завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0. При этом арбитр трижды показал красную карточку.

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