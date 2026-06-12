Шнякин пошутил над удалением игрока "Локомотива" на ЧМ-2026

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- Сейчас шутка для болельщиков " Локомотива "... А вот Галактионов бы заменил до красной!!! Наверное. Чемпионат мира по удалениям блестяще стартовал, - написал Шнякин.

Футболист был удалён на второй компенсированной ко второму тайму минуте. После игры Шнякин с юмором прокомментировал этот эпизод в своём телеграм-канале.Комментатор вспомнил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.Напомним, встреча завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0. При этом арбитр трижды показал красную карточку.