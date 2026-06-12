Хомуха: в скором времени Данилов будет востребован в Европе

- Центральный защитник с левой ногой и хорошей антропометрией. Плюс возраст. Это очень хороший актив на рынке. Сейчас он прогрессирует. В скором времени он будет востребован в Европе, - приводит слова Хомухи Legalbet.
Ранее сообщалось, что 18-летний футболист привлёк внимание нескольких европейских клубов. При этом в ЦСКА рассчитывают сохранить игрока и не рассматривают вариант с его продажей.
В минувшем сезоне чемпионата России Данилов провёл 11 матчей. Контракт защитника с армейским клубом рассчитан до 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.