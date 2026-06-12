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Хомуха: в скором времени Данилов будет востребован в Европе

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что защитник армейцев Кирилл Данилов обладает качествами, которые могут помочь ему в будущем продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Фото: ПФК ЦСКА
По его мнению, Данилов обладает набором характеристик, которые высоко ценятся на трансферном рынке.

- Центральный защитник с левой ногой и хорошей антропометрией. Плюс возраст. Это очень хороший актив на рынке. Сейчас он прогрессирует. В скором времени он будет востребован в Европе, - приводит слова Хомухи Legalbet.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист привлёк внимание нескольких европейских клубов. При этом в ЦСКА рассчитывают сохранить игрока и не рассматривают вариант с его продажей.

В минувшем сезоне чемпионата России Данилов провёл 11 матчей. Контракт защитника с армейским клубом рассчитан до 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

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