Точилин предположил, насколько важным игроком для Игдисамова является Акинфеев

"Акинфеев в прошлом сезоне показал, что с лёгкостью может играть в нашем чемпионате. Его авторитет и значимость очень важны для ЦСКА. Клуб назначил молодого тренера, которому нужна поддержка.
Игорь как раз будет связующим звеном между тренером и командой. Авторитет Акинфеева поможет Игдисамову закрепиться в статусе главного тренера", — передаёт слова Точилина Metaratings.
В летнее межсезонье Игорь Акинфеев продлил с ЦСКА контракт до конца сезона 2026/2027. В минувшем сезоне армейцы заняли 5-е место в РПЛ, а также дошли до финала Пути регионов Кубка России, где уступили "Спартаку" (0:1).