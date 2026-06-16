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Точилин предположил, насколько важным игроком для Игдисамова является Акинфеев

Бывший российский футболист Александр Точилин высказался о важности вратаря Игоря Акинфеева в становлении нового главного тренера команды Дмитрия Игдисамова.
Фото: ПФК ЦСКА
Игдисамов был назначен исполняющим обязанности наставника команды в начале мая после увольнения Фабио Челестини, а 1 июня был утверждён в должности без приставки "и.о.". По мнению Точилина, Акинфеев может стать связующим звеном между командой и новым тренером.

"Акинфеев в прошлом сезоне показал, что с лёгкостью может играть в нашем чемпионате. Его авторитет и значимость очень важны для ЦСКА. Клуб назначил молодого тренера, которому нужна поддержка.

Игорь как раз будет связующим звеном между тренером и командой. Авторитет Акинфеева поможет Игдисамову закрепиться в статусе главного тренера", — передаёт слова Точилина Metaratings.

В летнее межсезонье Игорь Акинфеев продлил с ЦСКА контракт до конца сезона 2026/2027. В минувшем сезоне армейцы заняли 5-е место в РПЛ, а также дошли до финала Пути регионов Кубка России, где уступили "Спартаку" (0:1).

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