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"Качество его игры напрямую влияет на срок возвращения в "Зенит". Семак - о вингере "Оренбурга"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Андрея Касаджикова, который играет за "Оренбург" на правах аренды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Конечно, такого дебюта, настолько яркого, никто не ожидал. Но то, что это игрок, на которого мы рассчитываем, естественно, было обозначено изначально — он продлил контракт с клубом... Очень рады за него — потрясающий гол забил!

Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год", - передает слова Семака клубная пресс-служба.

Андрей Касаджиков присоединился к "Оренбургу" в текущее летнее трансферное окно, перейдя на правах арнеды из "Зенита". Официально об этом было объявлено 11 июля. Аренда нападающего рассчитано до конца сезона 2026/27.

Касаджиков является воспитанником санкт-петербургского футбола. В первом матче за оренбургскую команду против "Ростова" (2:1) 18-летний вингер забил гол и отдал результативную передачу, проведя на поле 25 минут.

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