"Качество его игры напрямую влияет на срок возвращения в "Зенит". Семак - о вингере "Оренбурга"

Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год", - передает слова Семака клубная пресс-служба.
Андрей Касаджиков присоединился к "Оренбургу" в текущее летнее трансферное окно, перейдя на правах арнеды из "Зенита". Официально об этом было объявлено 11 июля. Аренда нападающего рассчитано до конца сезона 2026/27.
Касаджиков является воспитанником санкт-петербургского футбола. В первом матче за оренбургскую команду против "Ростова" (2:1) 18-летний вингер забил гол и отдал результативную передачу, проведя на поле 25 минут.