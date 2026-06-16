Петров предположил, смог бы Ибрагимов заиграть в "Балтике" или нет

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Мог бы он подвинуть меня в "Балтике", если бы играл в России? Не уверен, что он смог бы выдержать Андрея Викторовича Талалаева и те требования, которые он нам даёт", — отметил Петров в беседе с "Советским спортом"

Петров отметил технику и хорошую школу Ибрагимова."Видно, что у Амира хорошая школа. На свой возраст он очень перспективный, крутой игрок. Он техничный, достаточно резкий, взрывной.В рамках майско-июньского сбора взрослой национальной команды России 18-летний Ибрагимов сыграл в матчах с Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0), где провёл 30 и 15 минут соответственно, не отметившись результативными действиями.