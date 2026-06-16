Батак объяснил, почему "Динамо" стоит вернуть Захаряна

"Конечно, "Динамо" стоило бы вернуть Захаряна. Арсен не играет в Испании, ему нужна практика. Он может помочь "Динамо" наконец-то завоевать трофей.Болельщики ждут этого. Руководство "Динамо" сейчас хорошо работает. Считаю, что этот сезон будет хорошим для "Динамо", - сказал Батак Metaratings.
Арсен Захарян перешел из "Динамо" в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. В прошедшем сезоне атакующий полузащитник суммарно провел 696 минут в 21 матче за клуб, а также забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.