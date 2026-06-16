Как передаёт Radio Marca, интерес к уругвайскому футболисту проявляет "Валенсия". По информации источника, представители испанского клуба уже изучили ситуацию вокруг 31-летнего игрока в преддверии открытия летнего трансферного окна.
Действующий контракт Гонсалеса с "Краснодаром" рассчитан до лета 2027 года. В составе "быков" защитник выступает с 2024 года и вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2024/25.
Клуб Ла Лиги заинтересовался защитником "Краснодара" - источник
Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес может оказаться в чемпионате Испании.
Фото: ФК "Краснодар"