Акинфеев: ЦСКА пока не готов быть где-то наверху

- Это можно сказать не только про этот сезон, а и про все годы до того. С Федотовым были вторыми, с Николичем третьими, но да, выиграли два кубка… Но все остальное — плюс минус то же самое, четвертые и пятые места. Не знаю, что обламывается.
Видимо, пока не готовы быть где?то наверху. Для этого нужен тот дух, который был раньше. При этом понимаю, что пока мы не можем, - цитирует Акинфеева "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах. Красно-синие вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 0:1, красно-белые стали обладателями трофея, обыграв в Суперфинале "Краснодар".
В мае ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, швейцарский специалист работал в клубе с лета прошлого года. По окончании сезона "армейцы" объявили о назначении Дмитрия Игдисамова, который ранее возглавлял молодежную команду красно-синих, а весной вошел в тренерский штаб основной команды. Контракт с российским тренером рассчитан на два года.