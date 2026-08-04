- Какие перспективы у Слуцкого после отставки в Китае?
- У меня есть четкая убежденность, что ему не нужна РПЛ. Сейчас говорят – "Локомотив", "Динамо", ЦСКА… Видя его в разных ситуациях, в том числе в Европе, могу сказать, что Россия для него пройденный этап. Он здесь трехкратный чемпион, какая еще мотивация может быть? Мне кажется, что он отдохнет, "позажигает" где-то в медиа пока.
- Вот эти медийные истории не помешали как раз основной работе?
- Нет. Он приезжал сугубо в те моменты, когда мог это безболезненно для "Шэньхуа" позволить. Абсолютно не связанные истории. К тому же, еще и заработок для его волгоградской школы. Вполне благородная цель. А себе уже заработал.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Есть четкая убежденность, что ему не нужна РПЛ". Журавель - о Слуцком
Известный комментатор Тимур Журавель поделился с Rusfootball.info мнением о возможном возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ.
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