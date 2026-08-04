"Пока не соответствует команде РПЛ". Дьяков - об "Акроне"

Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал Rusfootball.info уверенную победу ростовчан над "Акроном" в матче Кубка России (4:0).

Фото: ФК "Акрон"

- С чем связываете такой успех ростовчан?



- Думаю, "Акрон" пока просто не соответствует команде Премьер-лиги. Это пока одна из самых слабых команд чемпионата по своему уровню. Очень слабо играют.



Что касается "Ростова", то они молодцы. Конечно, была упущенная победа с "Оренбургом". Но были уверенные победы над "Родиной" и сегодня.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Акрон