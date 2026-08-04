"УЕФА так активизировался, что и шейхов "подсунут". Журавель - о будущем Инфантино

Известный комментатор Тимур Журавель высказался для Rusfootball.info о будущем президента ФИФА Джанни Инфантино.

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- С учетом всех привходящих судьба чемпионата мира, ФИФА и Инфантино какой вам видится?



- Он уже откатил назад. Но 64 сборные, по моему убеждению, в следующим чемпионате будут. Почувствовали вкус к увеличению многие, а не только ФИФА.



А что касается возможной смены власти, то жду ее на ближайших выборах в следующем году. УЕФА так активизировался, что и шейхов "подсунут", да и Чиферин может сам захотеть.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info