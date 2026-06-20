Агент Нгамале высказался о будущем футболиста "Динамо"

- Спустя 4 года Москва уже является домом для Муми, и мы с большим уважением относимся к клубу "Динамо" и его сотрудникам.
В настоящее время Муми является свободным игроком, и мы думаем о правильном шаге для него. Все последние публикации в СМИ — всего лишь спекуляция, - приводит слова агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" не договорилось с Муми Нгамале о продлении контракта и футболист покидает клуб на правах свободного агента.
Вингер выступает за бело-голубых с сентября 2022 года, в минувшем сезоне он вышел на поле в 29 встречах во всех турнирах и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего камерунца в 2,5 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до конца июня текущего года.