В "Ахмате" прокомментировали возможный уход Самородова в "Спартак"

Фото: Global Look Press

- Ни мы, ни " Спартак " такую информацию не давали. Кто-то выдумывает. Может, агенты. Не знаю. Мы не общаемся. В списке трансферов Максима нет. Но если предложение по нему устроит нас и самого игрока — готовы к диалогу, - цитирует Айдамирова "СЭ"

По словам Айдамирова, информация о возможном переходе не соответствует действительности.Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении вингера грозненского "Ахмата" Максима Самородова - сообщалось, что грозненцы хотят получить за своего игрока около 10 миллионов евро.В минувшем сезоне Максим Самородов вышел на поле в 34 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего вингера в 3 миллиона евро, его контракт с грозненским клубом истекает летом 2028 года.