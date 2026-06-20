Глава "Динамо": я не верю в проклятья - "Динамо" может достичь чемпионства

- Я не верю в какие-либо проклятья. Верю в то, что "Динамо" может достичь чемпионства и добывать трофеи. Мы два раза уже показали, что клуб готов добиваться поставленных задач.
Я бы говорил скорее о каком-то везении или невезении, чем о проклятии Севидова, - цитирует Ивлева Sport24.
В 1976 году московское "Динамо" в последний раз стало чемпионом страны - тогда командой руководил Александр Севидов. В 1979 году специалиста отправили в отставку и его супруга Лидия заявила, что клуб больше никогда не станет чемпионом.
По итогам минувшего сезона столичная команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 встречах. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".