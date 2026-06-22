Европейский агент: "Зенит" оштрафует Вендела и все вернется на привычные места

Фото: ФК "Зенит"

Такие вопросы решаются легко — " Зенит " его оштрафует, и всё вернётся на привычные места, - цитирует Барбозу Metaratings

По словам Барбозы, опоздание - естественное поведение Вендела, а клуб лишь оштрафует бразильца и все будет как прежде.- Опоздания — это уже естественное поведение Вендела. Ему всегда тяжело возвращаться после отпуска. Это не очень хорошо, но вот так получается.Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник Вендел не явился на летние сборы "Зенита" - 20 июня об этом сообщил главный тренер Сергей Семак. Напомним, что зимой футболист также опоздал на сборы команды и был оштрафован на 700 тысяч евро.В минувшем сезоне полузащитник вышел на поле в 30 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.