Как сообщает пресс-служба лиги, нападающий "Зенита" Максим Глушенков стал лучшим игроком 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
По итогам колосования болельщиков Глушенков обошел Андрея Ланговича ("Ростов"), Назми Грипши ("Рубин"), Матию Поповича (ЦСКА), Никиту Глушкова ("Динамо" Мх), Сергея Варатынова ("Балтика"), Никиту Кривцова ("Краснодар") и Наиля Умярова ("Спартак").
Напомним, в матче второго тура чемпионата против "Оренбурга" (3:0) Глушенков записал на свой счет хет-трик.
РПЛ объявила имя лучшего игрока по итогам второго тура
Стал известен лучший футболист 2-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"