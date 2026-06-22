Талалаев рассказал, как проходит восстановление Хиля после травмы

- Бориско уже готов на 100 процентов, тренируется без ограничений. Хиль со второго сбора начнёт работу в общей группе.
У Филина операция прошла хорошо. Сейчас Саша проходит реабилитацию. Увидимся с ним на одном из сборов, - цитирует Талалаева "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Брайан Хиль провел за калининградскую "Балтику" 26 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 1 результативную передачу. Максим Бориско вышел на поле в 23 встречах в рамках чемпионата России, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 матчах. Александр Филин принял участие в 28 матчах в РПЛ и Кубке России и отметился одним забитым мячом.
По итогам минувшего сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 встречах.