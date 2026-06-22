Талалаев рассказал, как проходит восстановление Хиля после травмы

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал о восстановлении футболистов калининградцев после травмы.

Фото: ФК "Балтика"

- Бориско уже готов на 100 процентов, тренируется без ограничений. Хиль со второго сбора начнёт работу в общей группе.