Бабаев ответил, рассматривал ли ЦСКА Галактионова на пост главного тренера

— Был ли интерес к кандидатуре Михаила Галактионова — был ли он в числе кандидатов, были ли переговоры? Нет, в числе кандидатов не был. Переговоров не было, - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".
Весной текущего года сообщалось, что ЦСКА рассматривает Михаила Галактионова на пост главного тренера после отставки Фабио Челестини. На данный момент главным тренером красно-синих является Дмитрий Игдисамов.
Михаил Галактионов возглавляет московский "Локомотив" с 2022 года, под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2025/26.