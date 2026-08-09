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Бабаев ответил, рассматривал ли ЦСКА Галактионова на пост главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном назначении Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бабаева, ЦСКА не рассматривал Галактионова на пост главного тренера.

— Был ли интерес к кандидатуре Михаила Галактионова — был ли он в числе кандидатов, были ли переговоры? Нет, в числе кандидатов не был. Переговоров не было, - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".

Весной текущего года сообщалось, что ЦСКА рассматривает Михаила Галактионова на пост главного тренера после отставки Фабио Челестини. На данный момент главным тренером красно-синих является Дмитрий Игдисамов.

Михаил Галактионов возглавляет московский "Локомотив" с 2022 года, под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2025/26.

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