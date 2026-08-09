Коновалов ответил, за кем будет преимущество в матче "Спартак" - "Краснодар"

- "Краснодар" и "Спартак" — две лучшие команды, если мы говорим про игру. Они показывают атакующий футбол.
Голы мы увидим и посмотрим интересный матч. Преимущество будет за "Спартаком", придут болельщики. Красно-белые завладеют инициативой, - приводит слова Коновалова "РБ Спорт".
Сегодня, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в чемпионате России завершилась победой южан со счетом 2:1.
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевали Кубок страны, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром". Команда Мурада Мусаева стала серебряным призером Российской Премьер-Лиги.