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Коновалов ответил, за кем будет преимущество в матче "Спартак" - "Краснодар"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Коновалов высказался о предстоящем матче "Спартак" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Коновалова, матч будет интересным и команды забьют голы, а преимущество будет за "Спартаком".

- "Краснодар" и "Спартак" — две лучшие команды, если мы говорим про игру. Они показывают атакующий футбол.
Голы мы увидим и посмотрим интересный матч. Преимущество будет за "Спартаком", придут болельщики. Красно-белые завладеют инициативой, - приводит слова Коновалова "РБ Спорт".

Сегодня, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в чемпионате России завершилась победой южан со счетом 2:1.

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевали Кубок страны, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром". Команда Мурада Мусаева стала серебряным призером Российской Премьер-Лиги.

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