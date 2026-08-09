"Рубин" - "Оренбург": во сколько начинается матч РПЛ и где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 августа, казанский "Рубин" на домашнем стадионе сыграет с "Оренбургом" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", бесплатную текстовую трансляцию проведет интернет-портал Rusfootball.info
После двух сыгранных туров казанцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками, уральцы занимают девятое место с таким же количеством баллов в своем активе.