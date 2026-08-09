Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
19:30
АхматНе начат

"Рубин" - "Оренбург": во сколько начинается матч РПЛ и где смотреть трансляцию

"Рубин" Казань - "Оренбург": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Сегодня, 9 августа, казанский "Рубин" на домашнем стадионе сыграет с "Оренбургом" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", бесплатную текстовую трансляцию проведет интернет-портал Rusfootball.info

После двух сыгранных туров казанцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками, уральцы занимают девятое место с таким же количеством баллов в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится