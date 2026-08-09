Радимов: у Игдисамова нет контакта с игроками ЦСКА. Он меняет лидеров раз за разом

Фото: ПФК ЦСКА

"У прошлого тренера ЦСКА Челестини не было контакта с футболистами. Сейчас получается то же самое. Игдисамов меняет лидеров команды раз за разом, и мне сложно как-то объяснить эти замены.

Из-за них страдает качество игры. Как бы "армейцам" второй год подряд не наступить на те же грабли!" - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".Вчера, 8 августа, состоялся матч третьего тура Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и "Ростовом". Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась нулевой ничьей.Напомним, на 59-й минуте встречи главный тренер "армейцев" Дмитрий Игдисамов заменил нападающих Кирилла Глебова и Лусиано Гонду, а на еще через шесть минут убрал с поля полузащитников Дмитрия Баринова, Ивана Облякова и Данилу Кругового.