Бабаев назвал позиции, которые ЦСКА планирует усилить этим летом

"В первую очередь — это нападающий, и на данный момент задачу мы не решили, и очень надеюсь, что она будет решена до конца трансферного окна.
Возможно, потребуется усиление линии защиты — если кто-то уйдет из центральных защитников. Кроме того, позиция правого защитника нуждается в усилении конкуренции", - сказал Бабаев.
В нынешнее летнее трансферное окно московский ЦСКА пока подписал только голкипера калининградской "Балтики" Максима Бориско. Контракт с 26-летним вратарем был подписан на 3 года и включает опцию продления еще на один сезон.
По итогам трех сыгранных туров "армейцы" набрали 5 очков и располагаются на данный момент на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие одержали победу в чемпионате над "Балтикой" (2:1) и сыграли вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0).
Источник: "РБ Спорт"