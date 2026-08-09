Московское и махачкалинское "Динамо" объявили составы на матч 3-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на дерби двух "Динамо".
Сегодня, 9 августа, в третьем туре Российской Премьер-Лиги столичное "Динамо" примет у себя дома "Динамо" из Махачкалы. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 14:30 по московскому времени.
В прошлом туре бело-голубые уступили на выезде калининградской "Балтике" (1:2). Махачкалинская команда в прошлом туре обыграла на своем поле московский "Локомотив" со счетом 2:1.