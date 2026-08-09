Умяров - о матче с "Краснодаром": хочется исправить ошибки, которые были в последней очной встрече

- Конечно, хочется, чтобы те ошибки, которые мы допустили, те детали, которые сыграли важную роль, были исправлены с нашей стороны, - приводит слова Умярова "Матч ТВ".
Сегодня, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в чемпионате России завершилась победой южан со счетом 2:1.
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевали Кубок страны, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром". Команда Мурада Мусаева стала серебряным призером Российской Премьер-Лиги.