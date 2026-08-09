Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

Умяров - о матче с "Краснодаром": хочется исправить ошибки, которые были в последней очной встрече

Полузащитник "Краснодара" Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Умярова, ему хочется, чтобы "Спартак" исправил ошибки, которые команда допустила в последней встрече с "Краснодаром".

- Конечно, хочется, чтобы те ошибки, которые мы допустили, те детали, которые сыграли важную роль, были исправлены с нашей стороны, - приводит слова Умярова "Матч ТВ".

Сегодня, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в чемпионате России завершилась победой южан со счетом 2:1.

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевали Кубок страны, одержав победу в Суперфинале над "Краснодаром". Команда Мурада Мусаева стала серебряным призером Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится