По информации источника, "Акрон" рассматривает возможное подписание полузащитника Ираклия Квеквескири - футболист провел переговоры с главным тренером тольяттинцев.
Напомним, что в прошлом сезоне Квеквескири провел за "Оренбург" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. По окончании сезона он покинул клуб на правах свободного агента.
Ранее полузащитник выступал за воронежский "Факел", "СКА-Хабаровск", "Арарат", а также за клубы из Армении, Грузии и Венгрии. Квеквескири вызывался в сборную Грузии до 21-го года.
Источник: "СЭ".
36-летний Квеквескири может продолжить карьеру в РПЛ
Экс-футболист "Оренбурга" Ираклий Квеквескири интересен клубу из РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"