Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
19:30
АхматНе начат

36-летний Квеквескири может продолжить карьеру в РПЛ

Экс-футболист "Оренбурга" Ираклий Квеквескири интересен клубу из РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, "Акрон" рассматривает возможное подписание полузащитника Ираклия Квеквескири - футболист провел переговоры с главным тренером тольяттинцев.

Напомним, что в прошлом сезоне Квеквескири провел за "Оренбург" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. По окончании сезона он покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее полузащитник выступал за воронежский "Факел", "СКА-Хабаровск", "Арарат", а также за клубы из Армении, Грузии и Венгрии. Квеквескири вызывался в сборную Грузии до 21-го года.

Источник: "СЭ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится