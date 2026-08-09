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Бабаев объяснил, почему ЦСКА не подписал Даку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб не подписал Мирлинда Даку.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Бабаева, в ЦСКА посчитали, что условия трансфера нерациональны.

- Даку был в списке. Безусловно, это сильный, интересный игрок. Но мы посчитали, что условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональны. Речь о зарплате? Всё в совокупности, - приводит слова Бабаева "Чемпионат".

Напомним, что Мирлинд Даку в летнее трансферное окно перешел из казанского "Рубина" в московский "Спартак" за 11 миллионов евро - сообщалось, что зарплата форварда составляет около 3,5 миллионов евро в год. До перехода нападающего в стан красно-белых сообщалось, что в его услугах заинтересован ЦСКА, но клуб не может удовлетворить требования албанца по зарплате.

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