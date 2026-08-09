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Игрок костромского "Спартака" отдал голевой пас, сделав сальто при вбрасывании аута

Команда из Костромы забила крайне необычным способом.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
Защитник костромского "Спартака" Надер Мохаммади сделал эффектный голевой пас в матче 5-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровск" (3:1).

На 83-й минуте игры 29-летний иранец вбросил аут, сделав при этом сальто вперед. Игрок забросил мяч прямо во вратарскую площадь соперника, где защитник Сергей Бугриев переправил его головой в ворота.

Посмотреть гол можно в официальном телеграм-канале Первой лиги по ссылке.

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