Защитник костромского "Спартака" Надер Мохаммади сделал эффектный голевой пас в матче 5-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровск" (3:1).
На 83-й минуте игры 29-летний иранец вбросил аут, сделав при этом сальто вперед. Игрок забросил мяч прямо во вратарскую площадь соперника, где защитник Сергей Бугриев переправил его головой в ворота.
Посмотреть гол можно в официальном телеграм-канале Первой лиги по ссылке.
Игрок костромского "Спартака" отдал голевой пас, сделав сальто при вбрасывании аута
Команда из Костромы забила крайне необычным способом.
Фото: ФК "Спартак" Кострома