В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переговорах с "Галатасараем" по Батракову

"На сегодняшний день футбольный клуб "Локомотив" не ведет переговоров с "Галатасараем" или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова", - заявили в пресс-службе.
Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что "Галатасарай" договорился с московским "Локомотивом" о переходе атакующего полузащитника сборной России Алексея Батракова за 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Батраков принял участие в 3 матчах чемпионата и 1 игре Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей.
Источник: "Матч ТВ"