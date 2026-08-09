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В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переговорах с "Галатасараем" по Батракову

В пресс-службе "Локомотива" прокомментировали информацию о возможном трансфере хавбека Алексея Батракова в турецкий гранд.
Фото: ФК "Локомотив"
"На сегодняшний день футбольный клуб "Локомотив" не ведет переговоров с "Галатасараем" или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова", - заявили в пресс-службе.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что "Галатасарай" договорился с московским "Локомотивом" о переходе атакующего полузащитника сборной России Алексея Батракова за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Батраков принял участие в 3 матчах чемпионата и 1 игре Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: "Матч ТВ"

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