Каборе посоветовал российским футболистам не уезжать из РПЛ: есть все для развития

Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе ответил, стоит ли российским футболистам уезжать из РПЛ.

Фото: ФК "ПСЖ"

- Я считаю, что российским футболистам не нужно уезжать в Европу. У вас прекрасная страна, всё есть для развития. Зачем уезжать? В другой клуб можно поехать, только если тебя зовет топ-клуб.