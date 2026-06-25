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Каборе посоветовал российским футболистам не уезжать из РПЛ: есть все для развития

Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе ответил, стоит ли российским футболистам уезжать из РПЛ.
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам Каборе, в РПЛ есть все для развития, и российским футболистам стоит уезжать, если есть предложение от топ-клуба.

- Я считаю, что российским футболистам не нужно уезжать в Европу. У вас прекрасная страна, всё есть для развития. Зачем уезжать? В другой клуб можно поехать, только если тебя зовет топ-клуб.

Как Сафонов, например. Но сейчас в России всё есть, все условия, современные города. Это ваша страна, нужно гордиться ею, - цитирует Каборе "Матч ТВ".

Напомним, что Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" летом 2024 года за 20 миллионов евро. В составе парижан российский голкипер дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды становился чемпионом Франции. В финале Лиги чемпионов 2026 года Сафонов вышел на поле с первых минут и не был заменен.

Российские клубы и сборные России отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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