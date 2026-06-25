Погребняк заявил, что Джикия поможет "Локомотиву"

"Поможет ли Джикия "Локомотиву"? Я тысячу лет не видел Георгия. Это парень с опытом, чемпион России в составе "Спартака".
Этот трансфер имеет место быть, Джикия поможет "Локомотиву", - сказал Погребняк "Матч ТВ".
В прошедшем сезоне Георгий Джикия выступал в составе турецкого "Антальяспорта". На счету защитника 17 матчей и 2 гола во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Вчера, 24 июня, "железнодорожники" объявили о подписании соглашения с игроком.