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"Краснодар" готов расстаться с двумя нападающими - источник

Два футболиста "Краснодара" могут сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации "Спорт-Экспресса", руководство чемпионов России готово отпустить Олакунле Олусегуна и Дэвида Кобнана Мозеса, если поступят предложения об аренде.

Олусегун прошлый сезон провёл в "Пари НН", где регулярно выходил на поле. В 31 матче нигериец забил пять мячей и четырежды ассистировал партнёрам.

Что касается Мозеса, то 23-летний форвард остался в составе "Краснодара" и в сезоне-2025/26 появился на поле в 16 встречах во всех турнирах. За это время он записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.

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