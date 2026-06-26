Мостовой сравнил Нагельсманна и Мусаева: оба - нефутбольные люди с хамоватым лицом

Поражение сборной Германии от Эквадора в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года стало поводом для новой критики со стороны Александра Мостового.



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- Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом - он напоминает мне Мусаева, они оба - нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер, - приводит слова эксперта "РБ Спорт"

Несмотря на поражение со счётом 1:2, немецкая сборная вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место. Эквадорцы пробились в плей-офф с третьей строчки. Экс-игрок " Спартака " вновь поставил под сомнение влияние тренеров на результат и отдельно прошёлся по наставнику немецкой команды Юлиану Нагельсманну.Несмотря на поражение со счётом 1:2, немецкая сборная вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место. Эквадорцы пробились в плей-офф с третьей строчки.