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Экс-форвард "Зенита" может перейти в махачкалинское "Динамо" - источник

Махачкалинское "Динамо" может усилить линию атаки опытным форвардом Рамилем Шейдаевым.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет "Спорт-Экспресс", дагестанский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего, который сейчас находится без команды.

Последним клубом 30-летнего футболиста был азербайджанский "Карабах". В минувшем сезоне Шейдаев провёл 11 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одним ассистом на партнёра.

Шейдаев является воспитанником "Зенита". За свою карьеру он также выступал за "Рубин", "Крылья Советов", московское "Динамо" и другие клубы.

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