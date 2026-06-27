Как пишет "Спорт-Экспресс", дагестанский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего, который сейчас находится без команды.
Последним клубом 30-летнего футболиста был азербайджанский "Карабах". В минувшем сезоне Шейдаев провёл 11 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одним ассистом на партнёра.
Шейдаев является воспитанником "Зенита". За свою карьеру он также выступал за "Рубин", "Крылья Советов", московское "Динамо" и другие клубы.
Экс-форвард "Зенита" может перейти в махачкалинское "Динамо" - источник
Махачкалинское "Динамо" может усилить линию атаки опытным форвардом Рамилем Шейдаевым.
Фото: ФК "Зенит"