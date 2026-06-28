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В "Ахмате" высказались о возможном уходе Мелкадзе в "Спартак"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном переходе Георгия Мелкадзе в "Спартак".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, его не удивляет, что игроки грозненского клуба востребованы на рынке, но предложения по Мелкадзе не было.

- Нас не удивляет, что наши игроки востребованы на рынке. Но опять же — к нам не обращались.

Если Георгий будет так же прогрессировать, то по нему предложения точно будут, - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Георгий Мелкадзе провел за "Ахмат" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 29-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 миллионов евро, его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2027 года.

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