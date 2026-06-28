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Тюкавин высказался о возвращении Шварца в "Динамо": скучал, прошло много времени

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, он скучал по Шварцу и рад возвращению специалиста.

- Хорошо, классно. Скучал, уже прошло много времени. Мы изменились, он изменился за это время. Завтра, может быть, сегодня уже увидимся, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".

Главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года был Ролан Гусев - по окончании сезона он вместе с тренерским штабом покинул клуб. Бело-голубые объявили о назначении Сандро Шварца - немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России и доходило до финала Кубка России.

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