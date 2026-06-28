Агент Самошникова прокомментировал будущее защитника "Спартака"

- Илья в "Спартаке", готовится к сезону. Пока здесь нечего комментировать.
Что к нему есть интерес других клубов, это очевидно. Надо подождать решения "Спартака", - цитирует Бабыря "РБ Спорт".
Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" летом 2025 года и заключил контракт до июня 2028 года. Он провел за красно-белых во всех турнирах пять матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2 миллиона евро.