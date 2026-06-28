Председатель правления "Зенита" ответил, чего он ждет от Соболева в следующем сезоне

- Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования. Если он будет хорошо тренироваться и поддерживать себя в форме, то он будет играть на том же уровне, что и весной, - цитирует Зырянова "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2025/26 сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России. Команде Сергея Семака предстоит сыграть с московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России.