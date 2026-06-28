Губерниев - о Сперцяне: выбрал прозябать за деньги

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Краснодар"

- Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в "Краснодаре".