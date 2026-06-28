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Губерниев - о Сперцяне: выбрал прозябать за деньги

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Губерниева, Сперцян сделал выбор в пользу денег.

- Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в "Краснодаре".

Каждый выбирает сам. Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, — тоже за деньги, но за меньшие, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка по переходу Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" будет закрыта в ближайшее время.

В минувшем сезоне Сперцян провел за краснодарцев во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 17 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, а также серебряным призером чемпионата страны.

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