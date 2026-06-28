Губерниев - о Сперцяне: выбрал прозябать за деньги

- Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в "Краснодаре".
Каждый выбирает сам. Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, — тоже за деньги, но за меньшие, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка по переходу Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" будет закрыта в ближайшее время.
В минувшем сезоне Сперцян провел за краснодарцев во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 17 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, а также серебряным призером чемпионата страны.