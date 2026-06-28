В "Зените" высказались о возможном приобретении форварда: не можем с одним Соболевым провести весь сезон

- Конкуренция нужна любому футболисту. Естественно (будем искать нападающего). Мы же не можем с одним Александром пройти весь сезон.
Также мы не могли весну пройти с одним нападающим, поэтому и была аренда Дурана, - цитирует Зырянова "РИА Новости Спорт".
В прошлом сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года. В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые арендовали Джона Дурана у "Аль-Насра" - форвард провел за клуб девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти).
По итогам сезона-2025/26 сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России. Команде Сергея Семака предстоит сыграть с московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России.