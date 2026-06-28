Полузащитник Данил Глебов и нападающий Эли-Мехди Маухуб не прошли углубленный медосмотр "Динамо" по возвращении из отпуска, как сообщает "Матч ТВ".
Причиной пропуска стали семейные обстоятельства. Также медосмотр не смогли пройти парагвайский защитник Хуан Хосе Касерес и мексиканский полузащитник Луис Чавес, выступающие за свои сборные на чемпионате мира.
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Два игрока пропустили углубленный медосмотр "Динамо" - известна причина
Стало известно, кто пропустил медицинский осмотр бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"