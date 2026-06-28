Как утверждает источник, махачкалинское "Динамо" выкупит права на полузащитника "Рубина" Марата Апшацева за 150 тесяч евро. Сообщается, что завтра, 29 июня, игрок прибудет в расположение клуба для завершения перехода на правах бесплатной аренды с опцией выкупа.
Апшацев выступает за "Рубин" с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2028-го. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 2 матчах РПЛ и 5 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 350 минут.
Источник: журналист Иван Карпов
Махачкалинское "Динамо" выкупит хавбека "Рубина" - стала известна вероятная сумма
Полузащитник продолжит карьеру в дагестанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"