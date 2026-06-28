Капитан "Балтики" одним словом описал для команды прошлый сезон

"Если описывать прошедший сезон одним словом — обидно. Обидно за результат, потому что могли пободаться за третье место.
Сейчас, оглядываясь и разбирая игры, понимаешь, что можно было попробовать это сделать, особенно вспоминая, сколько очков мы потеряли в концовках встреч. Но случилось что случилось", - сказал Филин.
"Балтика" завершила минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом сезоне после возвращения из Первой лиги подопечные Андрея Талалаева набрали 46 очков в 30 турах, отстав от призовой тройки на семь баллов.
Напомним, на финишном отрезке чемпионата калининградская команда не могла одержать победу на протяжении восьми матчей подряд, четыре раза за это время сыграв вничью и четырежды проиграв. В весенней части РПЛ "балтийцы" одержали всего две победы.
Источник: "Чемпионат"