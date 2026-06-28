Игрок "Балтики": дай бог, чтобы у Бориско получилось перейти в топ-клуб

"Естественно, каждый футболист хочет сделать шаг вперёд как в спорте, так и в жизни. Дай бог, чтобы получилось. Если нет, конечно, будем рады ещё больше, что он останется и принесёт пользу "Балтике", - сказал Филин "Чемпионату".
Максим Бориско выступает в составе калининградской "Балтики" с июля 2019 года. В прошедшем сезоне российский голкипер провел за клуб 23 матча, пропустил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что вратарем интересуются московские "Спартак" и ЦСКА.