Мовсисян: у "Спартака" хорошие шансы на чемпионство

- У "Спартака" очень хорошие шансы выиграть РПЛ. За последние полгода Хуану Карседо удалось многое изменить — и в игре, и в настрое команды.
Так что красно-белые способны составить конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в следующем сезоне, - приводит слова Мовсисяна "РБ Спорт".
Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам сезона-2025/26 столичный клуб занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 встречах. Также красно-белые стали обладателями Кубка России - в Суперфинале турнира команда Хуана Карседо одержала победу над "Краснодаром".