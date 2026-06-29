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Мовсисян: у "Спартака" хорошие шансы на чемпионство

Экс-игрок московского "Спартака" Юра Мовсисян оценил шансы красно-белых на чемпионство в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Мовсисяна, у "Спартака" хорошие шансы на победу в РПЛ - Карседо смог многое изменить.

- У "Спартака" очень хорошие шансы выиграть РПЛ. За последние полгода Хуану Карседо удалось многое изменить — и в игре, и в настрое команды.

Так что красно-белые способны составить конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в следующем сезоне, - приводит слова Мовсисяна "РБ Спорт".

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.

По итогам сезона-2025/26 столичный клуб занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 встречах. Также красно-белые стали обладателями Кубка России - в Суперфинале турнира команда Хуана Карседо одержала победу над "Краснодаром".

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