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"Тюкавин стоит этих денег". Гранат - о возможном предложении "Зенита" в 30 млн евро

Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Владимир Гранат хочет, чтобы Константин Тюкавин продолжал выступать за бело-голубых.

"Для "Динамо" это ключевой игрок. Думаю, таких денег он стоит, потому что это один из самых лучших и перспективных нападающих нашей страны.
Я бы не хотел, чтобы он уходил из "Динамо", потому что он знаком с требованиями Шварца, а Сандро знает его сильные качества", - сказал Гранат "Спорт-Экспрессу".

Константин Тюкавин выступает в составе основной команды московского "Динамо" с начала января 2021 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в РПЛ. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер игрока. Сообщалось, что бело-голубые откажутся от этого предложения.

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