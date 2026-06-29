"Тюкавин стоит этих денег". Гранат - о возможном предложении "Зенита" в 30 млн евро

"Для "Динамо" это ключевой игрок. Думаю, таких денег он стоит, потому что это один из самых лучших и перспективных нападающих нашей страны.Я бы не хотел, чтобы он уходил из "Динамо", потому что он знаком с требованиями Шварца, а Сандро знает его сильные качества", - сказал Гранат "Спорт-Экспрессу".
Константин Тюкавин выступает в составе основной команды московского "Динамо" с начала января 2021 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в РПЛ. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер игрока. Сообщалось, что бело-голубые откажутся от этого предложения.