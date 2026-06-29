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Агент защитника "Зенита" - о будущем игрока: к нему есть интерес

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы игрока "Зенита" Вани Дркушича, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
Младен Ратковица заявил, что футболист начнет сезон в "Зените".

"К нему есть интерес от нескольких клубов, но это нормальная ситуация для трансферного окна. Но Ваня - игрок "Зенита", у него долгосрочный контракт и он, конечно, начнет сезон в Санкт-Петербурге.
Если что-то серьезное появится, мы все вместе примем лучшее решение для клуба и самого футболиста", - сказал Ратковица "РБ Спорту".

Ваня Дркушич выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. В прошедшем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых 33 матча, результативными действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

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