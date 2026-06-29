Агент защитника "Зенита" - о будущем игрока: к нему есть интерес

"К нему есть интерес от нескольких клубов, но это нормальная ситуация для трансферного окна. Но Ваня - игрок "Зенита", у него долгосрочный контракт и он, конечно, начнет сезон в Санкт-Петербурге.Если что-то серьезное появится, мы все вместе примем лучшее решение для клуба и самого футболиста", - сказал Ратковица "РБ Спорту".
Ваня Дркушич выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. В прошедшем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых 33 матча, результативными действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.