"Ахмат" объявил о трансфере полузащитника из чемпионата Франции

"Ахмат" оформил сделку по переходу футболиста.

Фото: ФК "Ахмат"



"Очередным новичком "Ахмата" в летнее трансферное окно стал легионер из чемпионата Франции Калиду Сидибе. Контракт с футболистом подписан сроком на три года", - написано в Telegram-канале "Ахмата".

Калиду Сидибе выступал в составе французского "Генгама" с конца августа 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб полузащитник провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.После завершения прошедшего сезона контракт игрока с "Генгамом" истек.